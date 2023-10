“Tienes un Ferrari y no lo sabes manejar”: Reimond Manco se mandó con todo contra Juan Reynoso

¡Habló el “Rei”! El 2007 es uno de los años más recordados, futbolísticamente hablando, para muchos peruanos. Un grupo de jugadores hacían soñar a todo el país con la clasificación al mundial sub17 y los apodaron los “Jotitas” en honor a su entrenador, JJ Oré. La máxima figura de aquel equipo era Reimond Manco, quien no logró su objetivo en el fútbol y ahora se desempeña como conductor de un podcast junto a Horacio Zimmerman. Mediante sus redes sociales, el ex Alianza Lima arremetió contra Juan Reynoso por el pobre planteamiento mostrado de la selección peruana en el partido ante Chile.

También puedes leer:¡De locos! La poderosísima Copa Perú ha exportado más jugadores a Europa que la Liga 1 esta temporada

Reimond Manco “dispara” contra Juan Reynoso

La derrota ante Chile fue una de las más dolorosas para el hincha de la selección peruana. No por el resultado, si no por cómo se perdió: sin remates al arco y con un bajo desenvolvimiento de los jugadores. Todas las críticas señalan a Juan Reynoso, entrenador nacional, quien se defendió asegurando que “no se clasifica al mundial jugando bonito”.

Ante todo esto, Reimond Manco, líder de los recordados “jotitas” se pronunció mediante sus redes sociales y “disparó” contra Juan Reynoso. Para el exvolante nacional, la formación planteada por el “Cabezón” dejó notar el miedo que había en la previa del partido.

También puedes leer: ¡Entramos a la recta final! Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Melgar luchan por el título del Torneo Clausura

“Era de esperarse con una formación tan defensiva… ¡La mejor defensa de Perú siempre fue el ataque! Entiendo ya que ser cautos, pero, de ahí a una formación que más parece miedo mmmmm. Es mi humilde opinión”, señaló Reimond Manco.

Las críticas no quedaron ahí, ya que también hizo una curiosa comparación entre un Ferrari y la selección peruana. “¡La Eliminatoria es laaaaarga y los muchachos se fajan! Pero es como si tuvieras un Ferrari y no lo sepas manejar. Recuerden que no es la flecha, es el indio, así que a seguir apoyando”, agregó Reimond Manco.

Nadie lo quiere

Al mando del “Cabezón”, la selección peruana ha disputado 11 partidos entre amistosos y oficiales, de los cuales solo ha ganado 4 y perdió 5. Además, anotó 8 goles y recibió 11. Cabe resaltar que los cuatro partidos ganados son en amistosos, ya que en los encuentros por Eliminatorias acumula terribles números.

Perú lleva tres encuentros por el presente proceso clasificatoria y hasta ahora es la única selección que NO REGISTRA REMATES AL ARCO. Por ende, junto a Paraguay, son las únicas escuadras que no han anotado goles. Juan Reynoso se ha caracterizado por mantener el orden en la defensa, pero ¿será suficiente?

ES LA PRIMERA VEZ QUE QUE LA SELECCIÓN PERUANA REGISTRA CERO REMATES AL ARCO EN DOS PARTIDOS CONSECUTIVOS EN SUS ÚLTIMOS 100 COTEJOS DISPURADOS.



❌ 0-2: PER 🇵🇪 – ALE 🇩🇪

➖ 0-0: PER 🇵🇪 – MAR 🇲🇦 pic.twitter.com/c3Gae1CZDc — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) March 28, 2023

Esa pregunta es la de millones de hinchas de la selección peruana, quienes cuestionan con dureza la dejadez de Juan Reynoso. Para muchos de ellos, Perú tiene las armas para hacer daño, sin embargo, el “Cabezón” no las usa o no las sabe usar.

“Le haces daño al país”, “lárgate fracasado”, “Reynoso y la pu** ma**”, “con este huev** de entrenador no le ganamos ni a San Marino”, “Juan Reynoso se volvió a orinar de miedo, como en 1997”, “entrenador de mier**”, “miserable”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.