Un nuevo amanecer. La cantante Judith Bustos, más conocida en el mundo artístico como “La Tigresa del Oriente” recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el vacunatorio en la Villa Deportiva Nacional (Videna) en San Luis, administrado por el «Proyecto Legado».

La artista se mostraba muy feliz, tras recibir la vacuna contra el coronavirus. Incluso, pidió a las personas que vengan a inmunizarse sin miedo, ya que nadie sería capaz de poner algo que no te va a sanar o proteger.

“Estoy súper bien, súper contenta porque ya recibí mi primera dosis de vacuna. Invito a las personas que vengan porque mucha gente tiene miedo en recibir la vacuna, pero hay pensar que nadie sería capaz de poner algo que no te va a sanar. (La vacuna) es algo que te va a proteger de esta pandemia”, mencionó la Tigresa del Oriente.

Asimismo, la cantante reveló que casi le da un infarto cuando su prueba contra la COVID-19 salió positiva. Sin embargo, solo se trataba de un resultado erróneo por parte de la clínica donde se atendió.

“Fui a una clínica, me sacó una prueba positiva, casi me da el ataque. Si yo hubiera estado con mi corazoncito delicado me daba un paro cardiaco porque me asusté. Yo ya pasé por ese tema. Yo ahora estoy sana no me duele nada, la espalda, la cintura ya no me duele porque tomo vitaminas, medicina”, indicó la Tigresa.

