TikTok Awards 2023: Premian al peruano Rubén Tuesta en México

Rubén tuesta un famoso tiktoker fue premiado en México gracias a su invitación del popular Kiko de la serie el Chavo del 8. La diferencia es que este personaje se adaptaba a situaciones modernas.

El peruano visitó México para los TikTok Awards 2023 y es que en el evento se coronó en la categoría del «Master en los LOLs».

«Yo no caigo chicos, viaje hasta acá pensando no sé… preparé lo que iba a decir, pero dije no… capaz ni lo digo. ¡Y lo dije! Me enredé, no sabía para dónde subir, para dónde bajar, pero lo dije», dijo en un video de agradecimiento en redes.

El joven peruano salto a la fama gracias a sus videos virales con todo y traje de marinerito y es que actualmente cuenta con 28000000 de seguidores en tik tok quiénes apoyaron con su voto en la premiación y permitieron que Rubén les dedico este premio a toda la gente que valora su trabajo.