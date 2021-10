TikTok borra cuenta de la ‘compañere’ que lloró luego de que no la trataran como ‘no binaria’

Compartir Facebook

La joven Andra Escamilla que se viralizó en redes sociales por expresar de manera enérgica que se llamara ‘compañere’, ha vuelto a ser tendencia debido a que su cuenta de TikTok fue bloqueada, aunque ya creó una nueva.

Mediante redes sociales, Andra, la persona identificada como ‘no binaria’ no es la primera vez, ni segunda vez que da que hablar. Primero, fue por pedir que se le llamara “compañere”, después por tratar de explicar el lenguaje incluyente por medio del lenguaje de señas y ser corregida y más recientemente por darse a conocer que su cuenta de TikTok fue bloqueada.

De acuerdo a los usuarios, la eliminación de la cuenta y contenido de Andra se debió a que fue denunciada en la app, en repetidas ocasiones, por sus intentos de llevar el lenguaje de señas al incluyente, lo cual habría sido catalogado como incumplir las normas de la comunidad.

Sin embargo, pese a la circunstancia, Andra creó una nueva cuenta bajo el nombre de @soyandramilla, donde ya comenzó a subir videos. “Ya tengo nueva cuenta, así que no olviden seguirme. También tengo Instagram donde siempre voy a estar y ya tengo Twich y canal de Youtube, para guardar todos los videos por si me vuelve a pasar esto, espero que no”, dijo.

Reconocida cantante se declara de género no binario: “Cambiaré mi pronombre”

Sorprendiendo a sus seguidores, la cantante estadounidense Demi Lovato ha anunciado a sus seguidores que se declara de género no binaria.

La artista de 28 años ha compartido la noticia en un video publicado en Twitter. Demi que se identifica como pansexual, asegura que ha tomado la decisión “después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión”.

En su discurso manifestó que no quiere que se le considere experta en el tema o portavoz. “Todavía estoy aprendiendo y conociéndome a mí misma, y no pretendo ser una persona experta o portavoz. Compartir esto con ustedes ahora supone para mí abrir otro nivel de vulnerabilidad. Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir con sus seres queridos la realidad de quiénes son realmente”, confesó en su nuevo podcast, 4D with Demi Lovato.

“Dicho esto, oficialmente cambiaré mi pronombre. Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy y que todavía estoy descubriendo”, agregó.

