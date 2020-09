Tiktoker cusqueño más famoso: “Quiero ser como Paolo Guerrero” | VIDEO

Compartir Facebook

“Quiero ser como Paolo Guerrero” suspira Andrés Soto, el tiktoker cusqueño más popular en el mundo. Es estudiante de manejo de maquinaria pesada, pero durante los meses de confinamiento descubrió un talento oculto: hacer videos graciosos y entretenidos para Tik Tok.

Con más de medio millón de seguidores en Tik Tok, Andrés se ha vuelto el tiktoker cusqueño con más seguidores de todo Cusco y varias partes del país. Esto lo llevó a convertirse en un embajador de las costumbres andinas.

En conversación con un portal web local, Andrés Soto contó cuáles son sus planes a futuro en el mundo del internet. El cusqueño pidió seguir invirtiendo en mejorar la conectividad en el país, a las autoridades y empresas privadas.

Todo esto con la finalidad de fortalecer la conexión que hay actualmente en las zonas más alejadas de las ciudades en Cusco. Tal es el caso de su comunidad en Vilcamarca, que se encuentra a casi tres horas de la ciudad del Cusco.

“Aquí en los cerros hay antenas que me permiten comunicarme con el exterior. No siempre la tuvimos. Hace unos años recién se instalaron y gracias a ello tenemos conexión. A veces se corta, pero creo que es por el viento o quizá por la falta de más antenas”, señaló el joven originario del Cusco.

Andrés Soto hablo sobre sus aspiraciones a futuro, y aseguró que desea convertirse en un gran artista para así poder sacar adelante a su familia, e incluso sueña con ser el próximo Paolo Guerrero de la selección de fútbol.

“Me gustaría convertirme en actor o cantante. Siento que puedo hacer bien esos trabajos. También me gusta el fútbol. He jugado mucho tiempo en Cusco como delantero. Me gustaría ser como Paolo Guerrero», finalizó este joven entusiasta.