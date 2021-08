Tiktoker de 23 años muere por grabar un video en peligrosa azotea

Compartir Facebook

Kubra Dogan estaba grabando un video para TikTok en una terraza en Estambul, pero el techo se desplomó y la joven cayó al vacío.

Kubra Dogan es el nombre de una joven de 23 años creadora de contenido en TikTok. Ella estaba en Estambul, Turquía hace un par de semanas visitando a una de sus primas, Helen.

En un afán de conseguir las mejores vistas por su video, las dos jovencitas subieron hasta el noveno piso de un edificio. Todo estaba bien mientras grababan en algunos techitos rojos que sí estaban firmes.

En las imágenes que fueron filmadas alrededor de las 19.30 por la primera de Kubra, aparece ella posando feliz con ropa deportiva. Luego decidió sentarse al borde del techo plomo y aún allí siguió bailando.

La cámara que tenía en mano su prima se volteó hacia el piso para acercarse a donde estaba Kubra. Y en ese momento, ella había decidido pisar en un techito plomo de plástico que era frágil y no apto para el peso de una persona. Eso lo hizo para cambiar de locación y hacer más interesante su video.

Sin embargo apenas se paró allí, el techo se desplomó y la joven cayó 50 metros hacia el piso. De inmediato, sus familiares llamaron a una ambulancia, pero la joven no resistió y falleció.

Su familia buscará justicia

El tío de la joven de 23 años se pronunció respecto al accidente. Y confesó que tienen planes de demandar a la persona responsable de poner el plástico frágil como si fuera un techo.

“En cuanto pone el pie en el plástico, se rompe y ella cae desde un noveno piso”, comentó el tío.

Además señaló que él ya había hablado con las chicas para que no graben nada “peligroso”, pero lamentablemente ellas no lo escucharon. “Les advertimos, pero no obedecieron”, expresó el tío de la tiktoker.

