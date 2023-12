«Tuve miedo», tiktoker que fue criticado por Magaly responde en sus redes ¿Qué pasó?

El popular tiktoker Joan Garay decidió usar sus redes para responderle a Magaly Medina quien cuestionó su desempeño frente a cámaras tras entrevistarla.

El joven creador de contenido no soportó la ola de críticas que también recibió en redes y decidió romper su silencio y expresar sus sentimientos y el por qué la ‘Urraca’ lo criticó.

¿No soportó?

Joan Garay, conocido por sus virales bailes en tiktok usó sus redes sociales para expresar su opinión luego de haber sido duramente criticado por Magaly Medina quien hace unos días habló de él en su programa,

Como se recuerda el tiktoker asistió a la preventa de ATV 2024 donde le tocó entrevistar a la periodista y al parecer sus nervios le jugaron en contra a tal punto de recibir las críticas de la ‘Urraca’.

Joan decidió hablar mediante un ‘storytime’ sobre lo que vivió con Magaly Medina y la razón por l que fue víctima de burlas por varios días.

«ATV me invitó la preventa del 2024 del canal, estaba feliz y obviamente acepté. Yo fui netamente como tiktoker, solo a hacer TikToks (…) Al parecer le caí bien y me invitaron para el jueves donde iría a Magaly Medina.»

Inicialmente, el joven confesó que su función es solo grabar tiktoks pues con su contenido logró ganar fama en plataformas digitales, sin embargo, de un momento a otro le comunicaron que entrevistaría a Magaly.

«Estaba feliz, pero me dijeron que no solo iba a grabar videos, pero para hacer un formato de ‘ping-pong’ con Magaly Medina (…) Yo dije que normal porque no tengo problemas en hablar frente a cámaras, pero no tengo experiencia entrevistando», acotó.

Fue entonces que el famoso tiktoker reveló que ver a Magaly lo puso nervioso ya que ha visto sus programas toda su vida y el intercambiar palabras con la periodista lo llenó de temor.

«Obviamente verla en persona fue como que “tengo miedo” (…) Me puso nervioso (…) Terminé las preguntas y veo que alguien que estaba al otro lado me hizo una seña de una pregunta más. Mi mente se nubló y se me ocurrió preguntar lo que pregunté», dijo.

Finalmente, Joan afirmó que las críticas lo afectaron pues acepta que no tiene experiencia en la conducción, pero planea mejorar.

¿Qué le dijo Magaly?

Magaly Medina no fue ajena a la situación y se tomó unos minutos de su tiempo de su programa para poder reírse de la situación que vivió con el tiktoker, Joan Garay.

«Pobre chiquito, tenía cara de asustado. Era un tiktokero y lo mandaron a entrevistarme, pobre muchacho. Estaba más perdido. Me miraba con cara de ‘qué está hablando’. Como se nota que no es parte de nuestra familia», señaló bastante entretenida y riéndose del joven creador de contenido.

Incluso en el video que ya se difundió en plataformas digitales como Tiktok, diversos cibernautas afirmaron que el tiktoker se veía muy nervioso y no debieron darle una función que no domina, menos aún con una periodista de peso.

«El chico super nervioso», «Disculpen ATV no había otro reportero», «Fue su primera y última chamba allí», «Magaly es una maestra y pues el joven recién está empezando», comentaron algunos.