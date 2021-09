Tildan de ‘figureti’ a Miguel Arce por ‘hablar mal’ de Gian Piero: “Hace show para salir en pantalla”

Compartir Facebook

Miguel Arce reapareció en televisión para criticar duramente a Gian Piero Díaz tras el accidente sufrido por Elías Montalvo. Recordemos que ‘Pipi’ fue reprobado por figuras de la farándula y mismos usuarios por ‘minimizar’ lo ocurrido, aunque él ya explico que su intención era dar calma a los televidentes.

En ese sentido, el exchico reality se dio espacio para criticar al conductor de ‘Esto es guerra’ llamándolo ‘lobo disfrazado de oveja’. Vale decir que ambos (Miguel Arce y Gian Piero) compartieron programa en ‘Combate’ por muchos años.

Las redes sociales se encendieron con los comentarios de Miguel Arce y lo tildaron de figureti. “Me parece de mal gusto”, “todo el show que hace por salir en pantalla”, “paquetazo”, “mal competidor”.

Miguel Arce ‘da con palo’ a Gian Piero Díaz: “Es un lobo disfrazado de oveja”

Tras el terrible caso del tiktoker Elías Montalvo, Miguel Arce se pronunció sobre el tema y lanzó un fuerte comentario hacia el conductor. “A Gian Piero no le creo nada”, dicho comentario sorprendió a ‘Peluchín’. “He trabajado mucho tiempo con él y hay un montón de cosas que sé, que ustedes no saben muchachos”, acotó el actor que actualmente vive en México.

Pero eso no quedó ahí, realizó una fuerte comparación: “Yo a Gian Piero no le creo nada. Es un lobo disfrazado de oveja que otra cosa. Ojo, no hago esto para volver a Perú. No tengo la más mínima intención de volver a trabajar en Perú en mucho tiempo”.

Comentó que fue traicionado por el conductor: “Yo viví una pero también he visto traiciones a Marisol, a Renzo, un montón de cosas que todas apuntan al mismo lado”, concluyó Miguel Arce.

Elías Montalvo anuncia su salida de la clínica tras fuerte caída en EEG: “Me voy a casita”

Hoy, jueves 23 de septiembre el chico reality salió de la clínica, así lo anunció a través de sus redes sociales y agradeció a todos sus fans por el apoyo: “Me voy a casita. Gracias Dios, gracias papá, gracias a todos”, mencionó.

Además habló sobre la fuerte lesión que sufrió tras la caída en pleno reto de altura y se apreció que su pie izquierdo se encuentra vendado.

