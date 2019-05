Tilsa afirmó que matrimonio fue “puro show” y “cumplió su misión”

Tras enterarse del fin del matrimonio de George Forsyth y Vanessa Terkes, la conductora Tilsa Lozano afirmó que el casamiento de la exparejita fue puro show y ahora “cumplió su función” que fue llevar a la alcaldía de La Victoria al expelotero.

Además, reveló que una persona cercana a la chata le contó que la actriz explotó porque el popular ‘Ken’ le mintió, pues no le había dicho que se iba a ir a juerguear. “Él estuvo con un grupo de gente y ella no sabía”, contó ‘Tili’.

-Tu fuente tuvo razón…

Mi fuente es una persona muy cercana a ella

-¿Qué crees que haya pasado?

No tengo la menor idea. No le deseo el mal a nadie, me da muchísima pena, me imagino que todos están sufriendo porque una separación es difícil.

-Comentaste que era una relación reality…

Se conocieron en un reality, se casaron de una forma reality haciendo todo un show y bueno terminó.

-Digamos que llegó a la alcaldía y el amor se acabó…

Cumplió su función.

-George dice que no le dedicó tiempo a Vanessa por estar trabajando…

Todos trabajamos y al final si quieres tiempo lo sacas de donde sea así sea a las tres de la mañana haciendo cariñito debajo de la colcha, pies con pies. El tiempo se saca de donde sea, eso es floro.

-Hay rumores que George le dijo a Vanessa que el fin de semana iba a estar trabajando en Huancayo y no llegó a dormir a su casa dos días, ¿te llegó esa información?

Tenía ese tipo de chismecito, no del que no haya llegado a dormir sino de que estuvo con un grupo de gente y ella no sabía.

-Te solidarizas con Vanessa porque ha sufrido una descompensación por eso no fue a la radio dos días…

Cualquier persona que pasa por esta situación es dolorosa, yo también he pasado por una situación similar y ella se rió y yo no me voy a reír, yo me voy a solidarizar .

-Todo da vueltas…

Claro que sí.

VANESSA DEPRIMIDA

Con voz entrecortada Vanessa Terkes se comunicó con el programa ‘En boca todo’ y señaló que está pasando por un momento complicado luego de anunciar su separación de su esposo George Forsyth, alcalde de La Victoria. Muy afligida, pidió que se respete su decisión de no hablar más sobre su ruptura.

“Les quiero pedir una disculpa por no haber ido hoy, pero les mentiría si les digo que no siento un profundo dolor en mi corazón. Alguien que sabe la verdad es Dios y es él que me dará las fuerzas para salir delante de todo esto. No me siento bien y no quisiera dar más comentarios. Espero que me entiendan”, manifestó Vanessa.

“ME HA FALTADO TIEMPO”

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se pronunció tras el comunicado de su separación de Vanessa Terkes y admitió que el trabajo, al que se ha dedicado con alma, vida y corazón, le pasó la factura. Dijo, sin embargo, que aunque con mucho dolor, continuará con su labor al frente de la comuna victoriana.

“Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando muy metido me exige todo mi tiempo. Vanessa es una mujer excelente, una persona A1, solamente que este periodo de extremo trabajo nos complicó. Recién voy a conversar (sobre todo esto) con los míos, no lo he interiorizado aún, pero es muy duro”, respondió.