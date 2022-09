Tilsa asegura que relación entre Karla y Rafael siempre le pareció fingida

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tilsa asegura que ambos querían aparentar ser la pareja perfecta y que los veía con necesidad de fingir y demostrar que todo es perfecto.

Tilsa no dudó en opinar sobre el fallido matrimonio entre Karla y Rafael. (Foto: Web)

¡De candela! La separación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández sigue dando que hablar y Tilsa Lozano no fue ajena al tema. Luego de las polémicas declaraciones del “huevero” en diversos medios de espectáculos, la popular “Tili” opinó sobre el fallido matrimonio entre Rafael y la Tarazona.

“Yo me he quedado en shock pero, ¿puedo ser sincera? A mí esto siempre me olió mal, desde el principio. Nunca vi un selfie natural, siempre era la foto posada, las producciones”, señaló Tilsa en el magazine que conducen Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna.

También puedes leer: Rafael Fernández revela pasajes de su relación con Karla Tarazona

De igual manera, en “América Hoy”, señaló que desde siempre le pareció rara la relación porque aparentaban ser la pareja perfecta. Y en palabras de la propia Tilsa Lozano, “la pareja perfecta, no existe”.

“Tú veías las redes sociales de ellos y todo era muy fingido, muy posado, muy armado, muy perfecto y las parejas perfectas no existen. Esa necesidad de aparentar, de fingir, de querer demostrar que todo es perfecto, ya eso me dio desconfianza”, agregó al respecto.

Mira aquí:

Finalmente, sobre la información de que el hombre de negocios estuvo redecorando el lugar donde vive actualmente desde hace tres meses atrás, lo cual dejaría en evidencia que ya tenía tomada la decisión de separarse de Tarazona, Tilsa indicó : “Lo del departamento fue frío, premeditado, calculado”.

ETHEL ARREMETE CONTRA RAFAEL FERNANDEZ

La molestia de Ethel se hizo notar en el set del magazine de América. Ella sorprendió cuando le dio un consejo a la conductora de espectáculos por la difícil situación que está atravesando luego del final de su matrimonio.

“Esto viene de tiempo, cuando una relación se termina, hay que agradecer”, comenzó diciendo la psicóloga Lizbeth Cueva, quien estaba de invitada en el set. “¿Agradecer? ¿Cuándo dice que lo obligaron a casarse? La está humillando en su físico a la mujer”, respondió la hija de Gisela Valcárcel.

“Tiene los recursos para levantarse a pesar del dolor, pero sabe que tiene que trabajar para salir adelante”, explicó la psicóloga Lizbeth Cueva, a lo que se sumó Janet Barboza. “Uno conoce a su pareja cuando terminan, y hemos visto la peor cara de Rafael Fernández”, finalizó.