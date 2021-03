Tilsa dedica tierno poema a Jackson Mora: “Me importa que vivas eligiéndome”

Compartir Facebook

Completamente enamorada. La exconductora de espectáculos, Tilsa Lozano, mostró lo embobada que está del boxeador Jackson Mora, pues se animó a compartir un poema dedicado a su pareja.

En redes sociales, la “exmiss colita” publicó unos versos dedicados al peleador. La modelo mencionó que desea que, a pesar que su pareja esté cansada, triste o enojada, siempre piense que escogería mil veces a la misma mujer.

“Te vas a desenamorar de mi muchas veces y no me importa. Yo no quiero que vivas enamorado de mí. Lo que me importa es que vivas eligiéndome. Aunque estés enojado, triste o agotado, que aún así acabe el día digas: Ella, no se por qué, pero ella. Mil veces ella”, se lee en el mensaje.

La modelo compartió el pequeño poema en sus historias y etiquetó a Jackson Mora, mostrándole que está completamente enamorada y volviendo a tenerle la confianza que se vio dañada el año pasado.

Como se recuerda, Jackson Mora fue ampayado cenando con una mujer a espaldas de Tilsa Lozano. Sin embargo, la modelo decidió perdonarlo para continuar con su relación y celebrar su cumpleaños en una casa al sur de Lima.

