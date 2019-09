Tilsa insinúa que notario habría puesto cuernos a Magaly

Foto: Diego Vértiz

Tilsa Lozano se mandó con todo contra Magaly Medina, luego que esta se burlara de ella por darle consejos a Micheille Soifer por su nueva relación con el ‘Principito’. La conductora dijo en su programa ‘Magaly TV: La firme’ que la ex vengadora no debería aconsejar a Soifer porque “(El loco) Vargas la tenía de segundona, que siempre la tuvo en un rincón. ¿Ejemplo de qué es? Cualquier cosa le aconsejan a la mujer”.

Al ser interrogada por la prensa, a la salida de ‘El show después del show’, la actual jurado de ‘El artista del año’, se pronunció y hasta insinuó que el actual esposo de la periodista, el notario Alfredo Zambrano le habría sido infiel y hasta que la botó de su casa en paños menores.

–Tilsa le has dado unos consejitos a Micheille después que le ha ido mal en el amor…

Es que como a mí también me ha ido mal entonces la puedo aconsejar de igual a igual (a Micheille). Podría aconsejarle a cualquier mujer, en verdad.

-Magaly dice que no tienes cara para aconsejarle a ella…

Por ejemplo, si mi marido por un tema de celos me bota de la casa y me deja en baby doll en la calle o si me voy a trabajar en la mañana y llega mi marido borracho con otra mujer a mi casa, también la podría aconsejar que lo deje… Y, peor aún, si me tengo que hacer auto regalos para decir que me están pidiendo perdón. Podría aconsejar a cualquier mujer que pase por esa situación. (J.Aspilcueta)