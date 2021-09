Tilsa Lozano afirma que renunció a planes de boda con Jackson Mora

Compartir Facebook

Tilsa Lozano regresó como jurado en “Reinas del Show” a sacar roncha y a jugar nuevamente con las burlas sobre sus ansias de querer casarse con su novio, el boxeador Jackson Mora. La ex ‘vengadora’ se animó a dar una polémica declaración en una de sus primeras intervenciones en el programa que conduce Gisela Valcárcel.

El momento llegó luego que la popular ‘Señito’ le consultara a Gabriela Herrera por qué no tenía pareja. “Si a los 20 años ya le rompieron el corazón ¡ya pues! Y tú Tilsa pidiendo: ‘¡Quiero casarme!’”, dijo.

Ante ello, Tilsa respondió: “Yo ya renuncié, me visto de blanco porque me da la gana. Una de las participantes devuelve anillo y a mí ni siquiera me lo han dado”, en clara alusión a que Jackson aún no le pide matrimonio.

Desde hace tiempo, Lozano se ha convertido en punto de burlas en las redes cuando publica fotos en sus viajes con Jackson y es que pese a tener ya más de un año juntos la posibilidad de que se casen parece bien lejana.

Tilsa Lozano tras volver a Reinas del Show: “Amo estar de regreso en mi casa”

¡Emocionada! La ex vengadora lució más feliz que nunca al anunciar su regreso como jurado al reality de baile a través de su Instagram.

Tilsa Lozano demostró su felicidad en sus redes sociales al haber regresado al programa de baile de la ‘Señito’ y aseguró que esta temporada estará lleno de sorpresas y mucho talento: “Volví @elgranshowperu. ¡Más que Feliz de estar de regreso! Esta temporada será puro fuego”, decía en la descripción del post.

Además agradeció a Gisela por haber contado con ella para la nueva temporada de ‘Reinas del Show 2’: “Amo estar de regreso en mi casa. Gracias Armando Zuazo y Gisela Valcárcel. Los extrañé”, escribió.

