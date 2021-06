Tilsa Lozano engríe a Jackson Mora en la cocina: “Le gusta mucho mi sazón”

Compartir Facebook

La ex conejita, Tilsa Lozano, dice que la debilidad de su pareja, es su sazón. Y cada que ella cocina, el deportista no se puede resistir a comer doble.

La actual jurado de ‘El Gran Show’ sabe cómo consentir a su novio, Jackson Mora. Tilsa asegura que no tiene un menú variado, pero lo poco que cocina, le sale bastante bien.

“Aunque parezca que no, tengo mis encantos culinarios. No cocino muy seguido, pero los pocos platos que hago me salen muy ricos”, comentó.

Además aseguró que cada vez que ella se mete a la cocina, Jackson tiene el estómago dispuesto para recibir su comida, pero no solo una vez, sino que come doble y sobre todo cuando se trata de su comida favorita.

“A Jackson le gusta mucho mi sazón, siempre repite el plato cuando cocino yo. Le encanta que le haga milanesas estilo argentino con puré de papas”, señaló.

La ex vengadora también aseguró que solo les puede cocinar a las personas importantes. Tilsa dijo que tiene que ser una persona muy querida en su vida, para que se anime a cocinarle.

“Tiene que tratarse de una persona importante, te tengo que querer mucho para cocinarte, para mí esto es algo íntimo, solo para la familia y los seres amados”, manifestó.

Tilsa y Jackson parecen ser una pareja bastante sólida y hasta el momento se mantienen juntos a pesar de los escándalos.

Viaje a Miami

La intérprete de ‘Envidiosa’, viajó la semana pasada hacia Miami, para recibir la vacuna contra el virus. Hace algunos días que volvió a pisar suelo peruano, y dijo que afortunadamente no tuvo ninguna complicación con los efectos secundarios de la vacuna.

“Me vacuné y el trámite fue rapidísimo, gracias a Dios después de la vacuna no tengo ningún malestar”, confirmó Tilsa.

