Tilsa Lozano felicitó a Ricardo Morán por su nueva faceta como papá

La exconejita, Tilsa Lozano, se mostró muy emocionada por el nacimiento de Catalina y Emiliano Morán, hijos de Ricardo Morán, y no dudó en felicitarlo. El hecho ha remecido la farándula local, despertando el lado más tierno y de apoyo para el reconocido conductor de ‘Yo Soy’.

“Me ha emocionado porque ser padres es lo más bonito de esta vida y me encanta (…) e él no le tiene que importar lo que diga la gente que está a favor o no, debe importarle su felicidad, yo creo que va ser un excelente padre”, declaró la conductora de ‘En Exclusiva’.

También le recomendó al reciente padre restar importancia a los comentarios machistas que se puedan originar en su contra, ya que se trataría de ‘personas con mala vibra y envidia’, que lo único que buscarían sería dejarlo mal parado.