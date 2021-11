Tilsa Lozano hunde a Yahaira Plasencia: “Siempre te vi haciendo playback”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tilsa Lozano, hoy jurado de ‘El Artista del Año’, lejos de ponerse tibia, hundió a Yahaira Plasencia en la última presentación en el programa de Gisela Valcárcel.

La salsera Yahaira Plasencia se midió a duelo con Estrella Torres y aunque se mostró ‘canchera’ en el escenario cantando y bailando, el jurado le otorgó el punto a la cantante de cumbia. Cuando le tocó a Tilsa Lozano, opinar sobre el performance de la salsera, lejos de tener compasión, le cantó sus verdades.

“A veces te vi acá y siempre te vi haciendo ‘playback’. (…) también en presentaciones en el extranjero te vi haciendo playback y yo decía la quiero escuchar cantar en vivo”, dijo en un primer momento la popular ‘Tili’.

También puedes ver: María Fe Saldaña feliz en ‘Baby Shower’ con su familia mientras que Josimar no se pronuncia

“He tenido la oportunidad ahora de escucharte en vivo. La semana pasada te sentí un poco más nerviosa, esta semana te he sentido mucho más segura. Definitivamente hay momentos donde siento que te quedas sin aire. Te siento como cansada, pero tienes algo a favor, bailas espectacular”, agregó Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano niega que adornos morados de su carro sean por el ‘Loco’ Vargas: “No revivan a muertos”

Tilsa Lozano cumplió años hace unos días y como parte de su propio regalo de cumpleaños decidió remodelar algunos detalles de su auto. Ella mostró los resultados en redes sociales y se pudieron evidenciar los adornos morados que le colocó al vehículo.

También te puede interesar: Mario Hart revela su preocupación por la salud de su hija: “Estuvo toda la noche con fiebre”

El mismo color que ella utilizaba de indirecta cuando tenía una relación clandestina con el ‘Loco’ Vargas. Es por eso que Magaly Medina salió a criticarla porque parecía nuevamente una indirecta al futbolista, a pocas semanas de haberse comprometido con Jackson Mora.

“El tono morado con el que ella le sacaba pica a la esposa del Loco Vargas, comiendo un helado morado, son los colores de la Fiorentina, el equipo dónde jugaba el Loco Vargas hace muchos años… Esos colores ahora ha vuelto a utilizarla en la camioneta suya, ahora que le han dado el anillo… No me vas a decir ‘ay es mi color favorito’, si tú sabes lo que ha significado ese color… Me parece una falta de respeto a su novio”, dijo Magaly.

La ‘ex vengadora’ no dudó en responder y dijo que jamás utilizó los colores pensando en su ex pareja. “La gente que quiere j**** aparte no es la gente, es una sola persona, es una persona que sigue lucrando con lo mismo por 15 años, no es la gente”, dijo Tilsa. “No hay, al caso por favor, con dos dedos de frente generen contenido con otra cosa, osea no revivan muertos por Dios, chambeen un poquito más”, agregó.

Mira también: ‘Urraca’ ignora los comentarios de Giuliana y luce más ‘templada’ que nunca de su notario