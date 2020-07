Tilsa Lozano le envía misil a Magaly: “El que no evoluciona pierde”

Compartir Facebook

Fiel a su estilo, Tilsa Lozano no se quedó callada y le respondió a Magaly Medina, quien le recordó su pasado amoroso con Juan Manuel ‘El loco’ Vargas.

“Ella fue la que ventiló todo por plata. Como ella lo hizo, para ella la privacidad tiene un precio. Ya se acuerda de los titulares de esa época, la amante que salió de las sombras. Desde cuando tiene autoridad moral para decirme lo que yo tengo que hacer en el privado de mi matrimonio”, mencionó Magaly.

Ante esto, la ex vengadora decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram y enviarle un particular mensaje a la periodista. “Mucha gente de tu pasado conoce una versión tuya que ya no existe. El que no evoluciona pierde. Estamos en constante cambio”, escribió la exmodelo.