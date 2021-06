Tilsa Lozano manda chiquita a Milett Figueroa: “No te victimices”

Compartir Facebook

Tilsa Lozano dejó atrás la rivalidad con Milett Figueroa y como jurado de ‘El artista del año’ se animó a darle algunos consejos acerca de su desenvolvimiento, sobre todo luego que la modelo y actriz llorara de impotencia en el reality reclamando porque la producción no le da la oportunidad de mostrar todo su talento vocal. La exvengadora también habló sobre la sentencia entre ‘La Uchulú’ y Diego Val.

-¿Crees que ‘La Uchulú’ es de temer por la fuerza que tiene en las redes sociales?

Ella tiene muchos seguidores, pero nada está dicho. Recordemos que Fabio (Agostini), quien es un artista con muchos seguidores, fue eliminado por ‘Chikiplum’. Y Diego (Val), con quien ‘La Uchulú’ llega en sentencia, tiene una carrera fuera, tiene muchos seguidores en Miami y México, añadió Tilsa.

-El jurado decidió usar el último comodín para Josimar, ¿qué esperas de él esta gala?

Salvamos a Josimar con el segundo y último comodín porque creemos que todos se pueden equivocar, hasta los más grandes, y porque sabemos que él tiene muchísimo más por dar. Josimar nos ha mostrado versatilidad y eso es lo que queremos seguir viendo gala a gala.

-¿Qué opinas de lo que dijo Milett Figueroa, acerca de que la producción y el jurado no confían vocalmente en ella?

Creo que la que no confía en ella, es ella misma. Ella dice que no le dan grandes desafíos, pero cuando le dieron el gran desafío de cantar la canción de ‘María la del Barrio’, quedó clarísimo que le bajaron de tono porque no llegaba. Por un lado se queja y por otro, su coach le acomoda la canción a su voz, entonces, creo que debería concentrarse más en ella y no en lo que digan los demás ni victimizarse.