La Vengadora comentó que no sería feliz con el dolor o tristeza ajena y que cada uno da lo que es. Le desea lo mejor a la Urraca.

Pese a que estaba alejada de la farándula, afirmó que sí estaba enterada del anuncio sobre el divorcio de Magaly Medina y opinó al respecto.

¿Sabes lo que pasó con Magaly y que anunció el fin de su matrimonio?

Sí, la verdad estaba en Miami y empezó a reventar mi celular, pero para ser sincera no me causa ninguna satisfacción lo que le pasa, nunca voy a ser feliz con el dolor o la tristeza ajena, por más que me haya hecho daño, porque no soy así, cada uno da lo que es.

A mí no me hace feliz la tristeza ajena y te lo digo de corazón, porque pasé por una ruptura amorosa con el papá de mis hijos y sufrí mucho porque se rompía mi familia.

Podemos volver a usar el dicho de hace un rato y no solo en ella, creo que lamentablemente la humanidad, con esto de las redes sociales, sobreexpone su vida aparentando una perfección que no existe, porque nadie tiene una vida perfecta, pues todos tenemos problemas y lo único que hacen es mentirse y mentir al resto, no hay que mostrar como si fuera un circo nuestra vida.

“Tili” reveló detalles de su relación con Jackson Mora y de lo enamorada que está de él. Incluso manifestó que “es el amor más bonito que ha tenido”

La Vengadora tiene un año y tres meses de relación con peleador a quien lo describe como un hombre amoroso, caballero que siempre está pendiente de ella y tiene todos los checks.

