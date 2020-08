Tilsa Lozano no perdona a Jackson Mora y lo borra de su vida

Compartir Facebook

La modelo Tilsa Lozano no soportó que Jackson Mora coquetee con su ex pareja Olinda Castañeda y decidió eliminar las fotos que tenía con él en sus redes sociales. De esta manera, la ex ‘Vengadora’ dejaría en claro que su relación con el peleador llegó a su fin.

Asimismo, en la última publicación que realizó ‘Tili’ en Instagram se le puede ver con una mirada desafiante.

“Ella es diferente y no lo dice su cuerpo, lo dice su alma. Su alma sabe bailar”, escribió como descripción de la instantánea.

Recordemos que en las conversaciones que se difundieron de Olinda y Jackson se ve que el ‘tira maicito’, mientras que ella lo parcha diciendo que está saliendo con alguien.

“Esos kilitos que has subido te han caído bien. ¿Cómo estás?”, escribió el deportista a Olinda. Cabe mencionar, que dicha conversación se dio el 26 de julio cuando Tilsa y Mora ya tenían una relación.

‘TROLEÓ’ A TILSA

Incluso, Olinda se burló de Tilsa, quien hace poco opinó sobre la polémica relación de Silvia Cornejo y su aún esposo Jean Paul Gabuteau. Cabe mencionar, que la relación de la conductora acabó en denuncia después de chocar con el auto del empresario.

“Ella dice que no necesita poner GPS, pues que le ponga GPS (a Jackson). Que abra más los ojitos, que tenga mucho ojo, que se dé cuenta, que no esté tanto de consejera, que vea primero su relación”, indicó Castañeda.

“NO ES MI LÍO”

Tras ser acusada de haber sido la ‘manzana de la discordia’ entre Tilsa y Jackson, Olinda marcó distancia y afirmó que no tiene nada que ver en la pelea de ambos.

“Es un lío de ellos, no me compete. Yo estoy tranquila con mi conciencia y con mi vida (…) no me voy a referir a terceros que no tienen nada que ver con mi vida. Estoy enfocada en mi familia y agradecida con Dios por todo lo bueno que me pasa ahora”, declaró a un medio local.

