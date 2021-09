Tilsa Lozano quiere formar una familia con Jackson Mora: “Hemos conversado el tema”

Compartir Facebook

‘Tili’ confirmó que tiene una relación muy estable con Jackson Mora y sorprendió a más de uno al revelar que han conversado del tema de tener hijos.

Tilsa Lozano y Jackson Mora tienen una relación poco más de año y medio y la parejita parece estar en su mejor momento. Ambos están muy felices y tomando las cosas a su tiempo, a pesar de las “bromitas” que le hace ‘Tili’ a Jackson, sobre el matrimonio.

La ex ‘vengadora’ dice que sí le gustaría formar una familia con el deportista, pero no tiene ningún apuro. Ella asegura que su relación es casi casi la de una pareja casada, excepto por la convivencia.

“Si me gustaría casarme, pero no tengo ningún apuro. (…) Ya es como un matrimonio, pero nosotros no convivimos. (…) Si hemos conversado del tema, y aunque parezca que soy muy ‘open mind’ (de mente abierta), para mi es todo muy formal”, señaló Tilsa.

Sin embargo, lo que sorprendió más de las declaraciones de ‘Tili’, es que no se cerró a la posibilidad de ser madre, otra vez. Ella dijo que podría ser que tenga hijos con Jackson, a pesar de que ella ya tiene 2 pequeños que le hicieron sufrir.

“A veces pienso que sí, pero luego me acuerdo como sufrí con mis dos embarazos”, comentó ‘Tili’.

¿Jackson conoce a los hijos de Tilsa?

‘Tili’ habló de la relación que tienen sus dos hijos con Jackson. Y es que según comentó, los pequeños ya conocen al luchador. Tilsa afirma que esperó hasta cumplir el año de relación para que pueda presentarles a sus pequeños a su pareja, Jackson Mora.

“Aparte mis hijos son chiquitos, yo recién le presenté a Jackson a mis hijos cuando teníamos un año de relación. Mis hijos lo quieren mucho”, dijo la ex ‘vengadora’.

