Tilsa Lozano revela detalles de su pedida de mano: “Le pidió permiso a mi mamá”

La ‘ex vengadora’ se comunicó con ‘América Hoy’ para contar a detalle cómo fue que le pidieron la mano en la noche de ayer.

Tilsa Lozano está más enamorada que nunca de Jackson Mora y ahora salta de felicidad porque finalmente le dieron el anillo de compromiso que tanto esperaba. En la noche de su segundo aniversario con Jackson Mora ella recibió la grata sorpresa de que le pidieron casarse.

‘Tili’ contó detalles de cómo fue la pedida y toda la sorpresa que le tenía preparada Jackson para hacer el momento especial. “Yo estaba trabajando, salí de trabajar, y me dijo: Te espero en un restaurante. Estábamos los dos, en un privado, celebrando los dos años, y de repente en la mesa había un ave. Yo pensé que estaba sacando comida, porque tenía hambre”, inició Tilsa.

“Me dijo: ‘No tengo experiencia, pero quiero que seas mi esposa’, y yo le dije: ‘Si amor, en algún momento’, y él me dijo: ‘Te lo estoy pidiendo ahorita’ y se arrodilló. A mí se me bajó la presión, empecé a sudar y yo le digo: ‘Me toca decir que sí’, y él: Más te vale”, comentó ‘Tili’ y así fue que le dio el sí que pronto los llevará a ambos al altar.

Jackson pidió el permiso de mamá de Tilsa

La ‘ex vengadora’ reveló que dado que su futuro esposo es ‘chapado a la antigua’, él se fue a pedir el permiso de la mamá de ‘Tili’. Tilsa no tenía conocimiento de este pedido hasta que el mismo Jackson se lo confesó el día de la pedida.

“Él hace unas semanas me dijo que había ido a almorzar con mi mamá, y yo normal, pero ellos no me contaron que él había ido a pedirle la mano. Él es bien chapado a la antigua en esas cosas, y fue a pedirle a mi mamá”, contó Tilsa.

