Tilsa Lozano Se burla de la ‘Urraca’ Magaly Medina

Luego que Magaly Medina dijera que Tilsa Lozano la envidia porque le va bien en el amor, la exvengadora aconsejó a la ‘Urraca’ que no se pique y le recomendó que la contrate para que suba en el rating porque sola no funciona. Incluso, afirmó que ‘Combate’ tenía más sintonía en su horario.

-Dijiste que si tenías el ampay del esposo de Magaly en un hotel en Javier Prado también lo sacarías…

Me preguntaron si tomo a mal que Magaly saque algo de Miguel (Hidalgo), no lo tomo personal. Ella trabaja en un programa de espectáculos y yo también, si tengo un ampay del notario lo sacaría, no sería algo personal.

-¿Crees que no supera aquella entrevista que te hizo donde la enfrentaste?

No lo va a superar jamás, dos semanas no salió en su programa, después tuvo un programa donde solo tuvo 2 puntos de rating en un excelente canal (Latina). Ahora no le está yendo bien, ‘Combate’ tenía más rating.

-Hay rumores que le han dado un ultimátum en ATV…

Escuché lo mismo, tiene hasta junio escuche, no sé si la información sea cierta. ‘Combate’ hacía más rating y era una inversión más barata.

-¿Consideras que Magaly no funciona?

Es ella, el público cambia. Que la pantalla aguante a una sola persona es difícil, el programa ha cambiado con panelistas. Ella volvió al programa que tenía antes, pero eso ya pasó.

-¿Sigue atrapada en el pasado?

Su fórmula hubiera funcionado si me contrataba a mí. Hacíamos un programa de un versus.

-¿Aceptarías ir a su programa?

Tuve una reunión con su productor Patrick (Llamo), le dije: ‘yo no voy a pelearme con Magaly, ya me senté y ya perdió’. No me suma pelearme con ella y no me interesa. Si ella quiere sentarse conmigo de mujer a mujer y limar aspereza chévere, estoy en otra etapa de mi vida.