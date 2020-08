Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo Tilsa Lozano no le importa las críticas y deja contundente mensaje en sus redes sociales para sus detractores. Recordemos que hace unos días la ex ‘Vengadora’ estuvo en el ‘ojo de la tormenta’ tras perdonar a su pareja Jackson Mora, quien mantenía conversaciones con su ex Olinda Castañeda.

“Tengo más estrellas dentro de mí, que todo el odio que me puedan tener”, escribió la modelo debajo de una foto donde se luce con una mirada desafiante.

Mira también: Yidda Eslava sobre tragedia en discoteca de Los Olivos: “Por dónde veas este caso, la muerte rondaba”

PURO AMOR CON JACKSON

Por su parte, Jackson quedó encantando con la frase de su amada y comentó: “Mi amor”, a lo que ‘Tili’ le respondió con un emoji de corazón.

Recordemos que la modelo tras enterarse de las conversaciones de Olinda con Jackson decidió eliminar todas las fotos que tenía con el peleador y se especuló que puso fin a su relación. Sin embargo, a los días fue ampayada manejando la camioneta de Jackson y yendo al departamento del fortachón departamento en la playa de Punta Hermosa un fin de semana.

En las imágenes se veía a la parejita bastante relajada y a Tilsa entrar al domicilio de Jackson. De esta manera, la modelo desmintió que su relación con Mora haya terminado.

Incluso, ahora la modelo ha vuelto a promocionar en sus redes sociales las mascarillas que vende la empresa del peleador.

Mira también: Aida Martínez desafía Instagram con desnudo y habla sobre su embarazo

“DE CARÁCTER FUERTE, PERO DE CORAZÓN BUENO”

De otro lado, Lozano compartió una frase donde habla de lo complicado que es conquistar a las mujeres como ella.

“Se necesita mucho valor para amar a las mujeres marcadas por el pasado, aquellas de carácter fuerte, pero de corazón bueno. Se necesita mucho amor para curar sus heridas, y sobre todo, se necesita ser inteligente, porque son tan maduras, tan experimentadas, que ya no creen en lo que dices, sino en lo que estás dispuesto a hacer por ellas”, se lee en la imagen.

Mira también: Yaco Eskenazi: “Antes de elegir entre lo bueno y lo malo pensaba en mi mamá”