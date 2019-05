Tilsa Lozano tiene pruebas que el Loco Vargas ‘intentó acercarse a ella’

Completamente confiada, así se mostró Tilsa Lozano, al ser consultada sobre la supuesta participación de su expareja Juan Manuel Vargas en ‘El valor de la verdad’, tal como lo dio a conocer el conductor de Exitosa TV, Carlos Cacho.

-Se dice que Juan Manuel Vargas se sentaría en ‘El valor de la verdad’…

Sí, yo ya tenía esa información hace algunos días, me sorprende que él vaya en contra de lo que siempre se ha mostrado. A él no le gusta la farándula, él solamente habla de fútbol, no ventila su vida privada, entonces me sorprende habrán habido ciertas situaciones que tal vez lo lleven en contra de lo que él siempre ha manifestado.

-De repente está “chihuán”…

No lo sé en realidad, no sé de su economía y no entiendo, pero bueno en realidad me parecería raro que él se sienta después de tantos años que han pasado (sobre el romance que tuvieron).

-Se dice que está pidiendo que las preguntas sobre tu persona sean reducidas…

¿Y de que más le van a preguntar? En realidad en todo caso tendrían que preguntarle a su representante que es la señora que fue hacer las conexiones, pero de verdad, de corazón, yo no creo que él se siente y en caso que se sienta no creo que diga algo malo de mí.

-¿Tan bien lo conoces?

No creo que él diga nada malo de mí, así como yo nunca he hablado mal de él.

-¿Te molestaría que Juan Manuel hable de ti en el programa de Beto?

No, yo creo que todos tienen su derecho a hablar y en todo caso si él quiere sentarse o lo presionan o lo obligan o le nace, pues yo estoy tranquila, no tengo nada que ocultar. A veces uno sale por lana y sale trasquilado.

-Si él habla mal de ti, ¿tú no te quedarías callada?…

Que quede claro que yo no estoy encendiendo el cañón. (Muestra su celular) Este celular es de este año y es lo único que voy a decir.

¿‘EL LOCO’ BUSCÓ A TILSA?

El conductor de #YoCarlos confesó que en una conversación telefónica con Tilsa le confesó que tendría pruebas sobre los intentos que habría tenido ‘El loco’ para acercarse. “Ella me dijo: ‘Si Juan Manuel se sienta en ‘El valor de la verdad’, me imagino que estará ordenando muy bien su cabecita, estará muy preocupado por lo que va a decir, porque yo tengo algunas conversaciones en mi celular. Tengo WhatsApp y no de hace años, recientes. Y no por un canal, por otros canales también. Ahí están los hermanos, los tíos, los ‘alcachofas’ que nunca faltan cuando quieren enviar un mensaje entre dos famosos’”, contó Cacho.

Los seguidores de Blanca Rodríguez, no dudaron en consultarle sobre la supuesta participación del padre de sus hijos en el programa de Beto Ortiz. “Blanquita hermosa, soy tu fan número uno, espero que no sea cierto eso de que van a estar en ‘El valor de la verdad’, siempre te he considerado una señora en toda la palabra, no como la pu… esa. Por favor que no sea cierto”, escribió una seguidora y respondió. “¿Quién ha dicho eso? Varias personas me escriben pero ni enterada que yo voy a ir a ese sitio”.

BETO SE PRONUNCIA

Según Carlos Cacho, 150 mil soles, sería el monto que Juan Manuel habría pedido para participar en el sillón rojo. Sin embargo, Beto Ortiz, no dudó en pronunciarse a través de su cuenta en twitter, descartando algún tipo de pago al pelotero. “El premio mayor son 50 mil soles. Si CR7 quiere venir por 51 quizás podríamos considerarlo”, escribió.