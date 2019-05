Tilsa Lozano: “Vanessa Terkes no le suma a Forsyth”

El programa ‘Mujeres al mando’ reveló un video en el cual se puede ver a la actriz Vanessa Terkes compartiendo en una pollada con los vecinos de La Victoria. Luego de esto surgieron los rumores de una posible reconciliación con el alcalde George Forsyth, de quien anunció su separación el pasado 8 de mayo.

Ante esto, una de las primeras en pronunciarse sobre el tema fue Tilsa Lozano, quien manifestó que la ‘chata’ terminó con el popular ‘Ken’ solo por una pataleta y ahora está arrepentida de eso. “Estoy segura que ella se ha arrepentido de haber terminado con esa relación. A ella le dio una pataleta y un capricho y mandó ese comunicado”, expresó.

A conductora de ‘En exclusiva’ señaló que al cargo político que hoy ostenta George Forsyth no le hace bien tener un romance con actriz. “Creo que a él no le suma estar con alguien que se encapricha, da una pataleta y manda comunicados, porque él ya no es un pelotero, sino un alcalde, lo cual implica una responsabilidad mucho mayor. No puedes tener al lado una mujer que en vez de sumarte, te reste”, aseguró. “Después de lo que vimos (el fin de su relación), ella no le suma a él. Creo que ya le sumó todo lo que tenía que sumar”, agregó.(C.Quintanila)