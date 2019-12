Tilsa Lozano y Jackson Mora ya no se ocultan

El boxeador Jackson Mora y Tilsa Lozano restaron importancia a las declaraciones que daría Olinda Castañeda en ‘El valor de la verdad’ y a través de sus redes sociales, el luchador compartió una comprometedora foto donde aparece muy juntito a la actual jurado de ‘El dúo perfecto’. Sin embargo, lo que llamaría la atención, es como el peleador le agarra la pierna a la exconejita y se muestran sonriendo.

Asimismo, la parejita no se hizo paltas en demostrar su cariño por las redes sociales y mandarse comentarios muy románticos en sus fotos. “La mejor del mundo”, le escribió el luchador en una de sus fotos, a lo que la exconejita respondió con unos emoticones de beso.

OLINDA ARREMETE CONTRA LUCHADOR

Por otro lado, la modelo contó que su expareja Jackson Mora la maltrató psicológicamente. “Una vez me culpó por no querer tener relaciones las veces que él quería. Me decía que yo era culpable por no cuidar a mi marido”, señaló.

JUGADORES LA CORTEJABAN

Asimismo, Castañeda confesó que los seleccionados Carlos Zambrano y Christian Cueva la cortejaron por redes sociales e incluso la invitaron de viaje a Alemania y a Brasil respectivamente. “Un amigo en común me dice que Carlos está preguntando por mí. Quedamos en salir un día, me gustaba, me parecía atractivo, es alto, tiene buen cuerpo. Un amigo me dijo que él tenía novia entonces acepté, salí con él, fuimos a comer y me dice para viajar Alemania. Le pregunté de su novia y se quedó verde. Le dije ‘sorry, yo no me voy a meter’”, reveló Olinda a Beto.

“(Christian) Me escribió por Facebook y me dijo ‘estás disponible para viajar a Brasil de tal fecha a tal fecha’. Yo le pregunté qué trabajo hay y me responde diciendo ‘para pasar unas vacaciones’”, indicó Castañeda.