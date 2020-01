Tilsa no duerme por delincuentes

Luego del robo que sufrió en su vivienda de Chorrillos, la modelo Tilsa Lozano reapareció en el programa ‘En boca de todos’. La exjurado de ‘El artista del año’ señaló que está “traumada” con el suceso y teme por su familia.

“No he podido regresar a la casa (de Chorrillos), me siento insegura, se han llevado hasta la llave de mi camioneta. Así no esté ahí (en la casa), está el trauma, no puedo dormir en paz, tengo miedo. Cómo me voy a trabajar dejando a mis hijos”, declaró.

De otro lado habló de su romance con el peleador Jackson Mora y al ser interrogada cómo se enamoró de alguien que no es muy buen mozo dijo: “a mí siempre me han gustado los feos, nunca estuve con alguien guapo. Además a mí no me gusta los pichicateados, para mí se parece mucho a Shrek. Lo siento mi amor”.