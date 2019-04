Tilsa no quiere responder indirectas de la esposa del ‘Loco’ Vargas

Luego que Blanca Rodríguez dijera que “confía” en Juan Manuel Vargas pese a que saliera a la luz que le da like a las fotos hot de Yahaira Plasencia y llamara “vacías” a las personas que hablan de su relación, la conductora Tilsa Lozano aseguró que solo habló de su expareja porque estaba pauteado en su programa y afirmó que le tiene sin cuidado lo que diga su esposa.

-Blanca te mandó indirectas, dijo que no le joroba la vida al resto, ¿qué opinas?

Hablo de lo que tengo que hablar en el programa, no soy la productora. Eso estaba establecido en la pauta, en todo caso tendrían que consultarle a los productores.

-¿Crees que Blanca es insegura?

No tengo nada que decir (…) la verdad que a mí me resbala todo y como Tilsa la conductora tengo que hablar de todos los temas que me pongan así me caiga bien o mal, eso es mi trabajo.

-Pero Blanca si se refiere a tu persona…

Ese es su problema y no el mío. No tengo nada que decir al respeto, que la gente piense lo que quiera pensar.

-¿Crees que esto ya se tornó en un tema personal?

¿A mí me has escuchado hablar de ella?, ¿me has visto referirme en las redes sociales de ella?, pues no, entonces por qué me meten en ese problema. No hablo de ella, el personaje es él y se habló de los “likes” que le pone a una chica que está en hilo dental y agachada. Si fuese Jefferson Farfán, Paolo Guerrero o Claudio Pizarro no habría ningún problema. Yo no hago la noticia, yo comento la noticia y por último vayan a reclamarle a quien genera la noticia.

-En todo caso el que tiene que apechugar es el ‘Loco’…

Cada uno es responsable de sus actos.(J.Aspilcueta)