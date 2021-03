Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Deslenguada, así reapareció Tilsa Lozano en el programa “Mujeres al mando”, donde reveló lo complicado que fue compartir la conducción junto a la actriz Vanessa Terkes, en el desaparecido programa de Latina “Titanes”.

“Maléfica, compartió conmigo esa experiencia de terror, era como Titanes en el infierno. Para mí fue horrible, de hecho trabajar con una persona así me parece horrible. Se quejaba, lloraba porque la ropa de ella era así y la mía era asá. Lloriqueaba y se quejaba de todo y le agarraba pataletas”, dijo la exmodelo.

Mira además: Magaly le responde a Toño: «Jamás te he dicho cachudo porque soy una dama»

Asimismo, Tilsa Lozano calificó como “media rara” a la actual candidata al Congreso y recordó un episodio cuando derramó algunas lágrimas en un programa de televisión. “Más allá de la química, para mí era una persona media rara. Yo no me pongo a llorar en un set de televisión porque no me gustan los aretes. Tenía sus cosas”, manifestó. Al ser consultada sobre si votaría para que Vanessa Terkes sea congresista, Tilsa usó el sarcasmo diciendo “que se lance”. Pese a que se le volvió a consultar por la postulación de la actriz, ‘Tili contestó: “la votaría”.

Mira también: «¡Ponte la mascarilla»: Dayanita salió a la caza de infractores

JALA OREJAS A JACKSON

De otro lado, la empresaria reflexionó al referirse por primera vez sobre el triángulo amoroso que vivió junto a Olinda Castañeda y su boxeador Jackson Mora. “Él era mi pata y nunca me dijo que estaba con ella. Después se demostró que sí, pero él al principio me la negó. Yo le dije a él que se portó mal, debió haber sido sincero y conmigo”, sostuvo Tilsa.