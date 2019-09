Tilsa seguirá adelante con demanda a la modelo Olinda Castañeda

¡No hay marcha atrás! A pesar que la modelo Olinda Castañeda se rectificó de tildar a la ex conductora Tilsa Lozano de ‘robamaridos’ e incluso afirmó que “ella no tiene la culpa”. Esto, tras el ampay que protagonizó la ex vengadora donde se le ve salir de fiesta con la entonces pareja de su enemiga pública, el boxeador Jackson Mora; la actual jurado de ‘El artista del año’ no perdona y sigue en pie con la demanda por difamación contra Castañeda.

La abogada que lleva el caso, la doctora Katty Cachay, señaló en exclusiva para diario Karibeña que a Tilsa no le sirven las disculpas después de todo el daño que se le hizo y seguirán con la demanda. “Ya iniciamos con la querella y vamos a seguir con el proceso. Creo que Olinda se rectificó pero a Tilsa no le sirven las disculpas después de todo lo que se ha dicho. Por mucho tiempo han habido conflictos así que esta última Tilsa no lo va a dejar pasar” dijo Cachay.

Recordemos que días atrás la ex líder de ‘Colitas Perú’ se retractó de los fuertes calificativos contra la ex de Miguelón y aceptó que cometió un error. “Al final no es culpa de la chica, sea quien sea que se involucre con mi ex, es solo culpa de él. Lamentablemente me dejé llevar por la cólera en esa declaración. Somos mujeres y acepto que cometí un error al culparla”, dijo Olinda.(A.Saavedra)