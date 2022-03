Tío distraído llevó a su sobrino a clases un sábado en la mañana

Compartir Facebook

“Lo que pasa es que se quedó a dormir conmigo y no me acordaba que era sábado, y según yo él va a la escuela todos los días”, dijo Moisés Audeves en TikTok.

Confundirse es algo que le puede pasar a cualquiera, pero cada caso tiene su precio. Levantarse temprano en las mañanas no es del gusto de todos, tampoco de los niños si se trata de ir a la escuela, pero aún así cumplen su responsabilidad de asistir y aprender.

Eso fue lo que hizo Moisés Audeves con su sobrino Abraham después de que se quedara a alojar en su casa. Así como es un tío divertido, también es uno muy responsable al preocuparse por la educación del niño, por lo que al día siguiente lo alistó para ir al colegio, como contó en un video de TikTok.

“Lo que pasa es que se quedó a dormir conmigo y no me acordaba que era sábado, y según yo él va a la escuela todos los días. Me levanté y lo desperté, le dije ‘Oye Abraham ¿sabes qué? podemos ir a llevarte a la escuela”, dijo en la red social.

Los dos salieron muy temprano para llegar a tiempo al colegio en lo que parecía ser una tranquila mañana. “Se cambió y todo, le fui a comprar un cubrebocas y ya. Fuimos a la escuela y duramos como una hora ahí sentados afuera. Nadie llegaba y yo pensaba ‘qué gente tan irresponsable que no viene a la escuela’”, contó Moisés en el video.

Fue así cómo pasaron los minutos sin que nadie llegara, salvo un conocido del chico que los saludó. “No sé cómo pasa un amiguito de él y le pregunta ‘Qué onda, Abraham ¿Qué haces aquí cambiado?’”, detalló el hombre en TikTok.

Fue en este instante que los dos supieron la verdadera razón, era fin de semana. “Mi tío me trajo a la escuela. ‘Pero si es sábado, no hay clases””, dijo Moisés en el video.