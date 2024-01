¡Todo definido! Alejandra Baigorria y Said Palao revelan fecha de su boda: ¿cuándo se dará?

¡Suenan las campanas! Alejandra Baigorria y Said Palao sorprendieron al comprometerse en la lejana Filipinas. Ambos disfrutaban de sus paradisiacas vacaciones, cuando el “Samurai” la sorprendió arrodillándose y entregándole el tan ansiado anillo. Ante todo este “alboroto”, sus fanáticos están deseosos de saber cuando será la boda, por lo cual, ambos no dudaron en revelarlo en sus redes sociales.

Detalles de la pedida de mano

Las vacaciones de Alejandra Baigorria y Said Palao tomaron un giro radical el último lunes 7 de enero. Como para empezar con pie derecho la segunda semana del 2024, el integrante de Esto es Guerra se mandó y por fin le pidió la mano a Alejandra Baigorria en Filipinas.

Este acto fue compartido por la popular parejita y Facundo González en redes sociales y desató todo tipo de reacciones, empezando por la “Patrona”. Alejandra Baigorria, mediante sus historias de Instagram, confesó que llegó a pensar que todo se trataba de una broma, ya que la agarraron totalmente desprevenida.

“Ya vieron que para mí fue un día muy feliz, estoy muy emocionada, no me lo esperaba. Me agarraron fría, no sabía si llorar, reírme, pensé que era una broma, me dolía la barriga, fue un desastre, pero la verdad que fue hermoso”, dijo Alejandra Baigorria.

«Estaba demasiado nerviosa, no sabía qué hacer, sentía algo en mi barriga. Me reía y lloraba al mismo tiempo. No se imaginan los sentimientos en ese momento», confesó Alejandra Baigorria.

¿Cuándo se casa Alejandra Baigorria con Said Palao?

Después de que Alejandra Baigorria y Said Palao revelaron que están comprometidos, sus seguidores están ansiosos por conocer todos los detalles sobre la propuesta y los planes para su futura boda. La parejita compartió un video en el que responden a una de las preguntas más frecuentes de los últimos días: «¿Cuándo será la boda?».

“Aún no tenemos esa respuesta (…) porque eso demora”, afirmó Said Palao, quien fue interrumpido por Alejandra Baigorria. La “Gringa de Gamarra” brindó más detalles de lo que será el día más importante de su vida y reveló una fecha tentativa para la boda.

¿CUÁNDO SERÁ?🤩💒 Ale Baigorria y Said Palao se pronuncian sobre la fecha de su matrimonio👰🏼‍♀️🥰

“Estamos disfrutando del viaje (de vacaciones). No nos hemos sentado a conversar, pero llegando vamos a conversar con tiempo, con tranquilidad, porque además he averiguado un poquito y hay que separar iglesia, local, y todo eso es como que con un año de anticipación y vamos a tomarnos un tiempo, supongo un añito, pero de todas maneras se van a enterar”, comentó la ‘Rubia de Gamarra’.

Con lo dicho por Baigorria, todo hace pensar que la boda podría darse antes de la primera mitad del 2025. El casarse es uno de los más grandes sueños de Alejandra Baigorria y al parecer, el próximo año cumplirá su anhelo.