“Todo el mundo es reemplazable”: ¿Néstor Villanueva sobre Flor Polo?

Néstor Villanueva se pronunció vía redes sociales luego de los ampays con la bailarina y Toñizonte. El cumbiambero dejó un extraño mensaje, lo que se podría pensar, se refiere a Flor Polo.

El cantante sorprendió a sus seguidores al compartir un fuerte mensaje a través de sus historias de Instagram. En la imagen publicada se puede leer una frase bastante peculiar.

“Tengan cuidado con ese pensamiento que todo el mundo es reemplazable, hay personas que uno no encuentra dos veces en la vida”, dice la fotografía.

«El siguiente paso es el divorcio», Florcita responde tras ampay de Néstor

Tras el caliente ampay que protagonizó Néstor Villanueva donde se le ve al parecer en actitudes cariñosas con una mujer y que al parecer se dedica a realizar contenido para adultos, su aun esposa Flor Villanueva respondió sobre la actual situación de ambos.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ lograron poner al descubierto a Néstor Villanueva quien al parecer ya habría pasado la página con Florcita pues se le vio encerrado en su camioneta junto a Sofía Cavero.

Ante las fuertes imágenes sacadas por el equipo de Peluchín Florcita fue abordada por los reporteros del programa para preguntarle que opina del accionar del padre de sus hijos.

“Esa chica es actriz porno, ¿vas a dejar que tus hijos suban al ‘auto rana’?”, fue la pregunta del reportero a lo que Florcita respondió algo incómoda.

“Prefiero no comentar nada, lo dejo en manos de mis abogados (…) el siguiente paso es el divorcio”, comentó.

Ante lo sucedido la engreída de Susy Díaz no ha publicado nada al respecto en sus redes más que mensajes de oración y motivadores al parecer para no enfocarse en su ex pareja y solo en la crianza de sus menores hijos.

