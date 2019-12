Todo es incertidumbre en el Deportivo Municipal

El histórico y tradicional club Deportivo Municipal, mantuvo la categoría este año, gracias al sacrificio de sus jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Víctor ‘Chino’ Rivera, quienes se sobrepusieron a la falto de pagos, no tener un lugar donde entrenar y muchas veces no poder concentrar, además de otras dificultades, mientras que el presidente Renzo Reggjardo, parecía un dirigente fantasma, porque pocas veces se le vio en los estadios o entrenamientos y hace algunos meses renunció para postular al Congreso de la República.

Como se sabe, Reggiardo se hizo cargo de Municipal al ganar unas elecciones cuestionadas a fines del año pasado, donde lidero una lista que estuvo conformada por la mayoría de dirigentes de la gestión de Óscar Vega, quien es el principal responsable que el club edil, se encuentre en una gran crisis económica y si no se toman las medidas correctivas, no sería descabellado pensar que podría acabar como Alianza Lima, Universitario, Sport Boys, Cienciano y Melgar que acabaron con administraciones temporales, debido a que estaban insolventes económicamente. Hasta el momento el cuadro de la comuna tendría 5 millones de dólares en deuda y por esa razón la Sunat embargo la Casa Edil, además se ha pedido más de 10 facturas adelantadas al Consorcio del Fútbol.

Este sería uno de los motivos, por los cuales, los actuales dirigentes encabezados por los vicepresidentes José Córdova y Alberto Borda, hasta el momento no anuncian como estará conformada la plantilla del 2020, mientras casi todos los clubes de la Liga 1, se encuentran haciendo contrataciones.

El arquero Steven Rivadeneyra, quien tuvo un gran año con Municipal, tenía interés en continuar, pero ante la desidia de los dirigentes, aceptó la oferta de Binacional, en la misma situación estarían los demás futbolistas que acabaron su contrato, mientras que quienes mantienen vínculo laboral, están preocupados por esta situación.

Al parecer los actuales directivos, tendrían la intención de concesionar el club y uno de los interesados es la empresa Edificaciones Inmobiliarias, pero los socios no están dispuestos a que esto se concrete, mientras los actuales dirigentes no convoquen a una asamblea extraordinaria, hecho que ha sido pedido en dos cartas notariales, que no han tenido respuesta.

Lo que piden los socios vitalicios es que la actual Junta Directiva (que ante Registros Públicos, no tiene validez), renuncien y se conforme un comité de emergencia que tome las medidas correctivas para sacar al club de la crisis, generada por Óscar Vega, quien al parecer seguiría manejando a los actuales dirigentes.

Se espera que en los próximos días, se encuentre alguna solución a este lamentable momento de Deportivo Municipal que volvió al fútbol profesional el 2014 al campeonar en la Segunda División, gracias a la directiva encabezada por Samuel Astudillo y que contó con el gran apoyo de algunos socios como Giovany Roció, solo por citar alguno de quienes desinteresadamente, estuvieron en los momentos complicados del cuadro edil. Mientras que los hinchas que conforman la ‘Banda del Basurero’, también confían que pronto se acabe esta incertidumbre, para que el equipo de sus amores sea protagonista en la Liga 1 del 2020.