«Todo está en regla»: Ale Fuller devolvió todo el dinero a su expareja y ahora es única dueña de su ‘depa’

Alessandra Fuller optó por saldar por completo la deuda con su ex pareja Francesco Balbi por el departamento que adquirieron juntos cuando estaban comprometidos. La madre de la actriz afirmó que la deuda fue saldada con el abogado y solicitó que de ahora en adelante no se hable más al respecto, ya que la propiedad es exclusiva de su hija. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ale Fuller saldó su deuda con Francesco Balbi

La madre de Ale Fuller se pronunció en el programa ‘Amor y Fuego’ y afirmó que su hija ahora tiene la propiedad exclusiva del departamento que compartía con su expareja, el abogado Francesco Balbi. Además, señaló que entre Ale Fuller y Francesco Balbi hay una muy buena relación y que todo está bien. Incluso, solicitó que ya no se hable más sobre el tema en los medios de comunicación.

“Ya se le ha devuelto, siempre estamos en comunicación con Francesco, todo está bien con él, no sé por qué ha salido eso de que si le devuelve o no lo devuelve, a quién le importa eso. Ya se le ha devuelto, todo está en regla, la única dueña del departamento es Alessandra y ya está”, dijo la madre de Ale Fuller.

“Al margen de lo que pasó, tenemos un buen concepto de él. No creo que él esté divulgando o diciendo cosas que no son”, añadió.

Madre de la influencer le desea lo mejor a su exyerno

Por otro lado, en una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, la madre de Ale Fuller destacó que a partir de ahora no tienen deudas pendientes con nadie. En ese contexto, expresó buenos deseos para su ex yerno y pidió que ya no se hable más sobre el tema.

“Las cosas se hablan, tienen procesos, tiempos y eso hemos quedado con él, nosotros no le debemos ningún sol a nadie, mis hijas están criadas así, jamás le haríamos algo indebido a alguien y menos de no pagar un departamento (…) Cada uno seguirá haciendo de su vida lo que estimen convenientes, están solteros. Sin chicos buenos, solteros, trabajadores. Siempre van a contar con mi apoyo, les deseo lo mejor a los dos y ya está», puntualizó la madre de Ale Fuller.