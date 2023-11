«Todo porque la están grabando»: Usuarios chancan a Luciana Fuster por recibir regalos de fans en aeropuerto

En redes sociales se viralizó un pequeño video en donde un fan se acerca a Luciana Fuster para darle un pequeño regalo. Ante ello, la actual ganadora del Miss Grand International 2023 aceptó de la mejor manera. Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales la cuestionaron por tener comportamientos tan disforzados solo porque hay una cámara en frente. Aún así, no es sorpresa que la reina de la corona tenga detractores como admiradores, pues a lo largo de los últimos meses ha ocupado diferentes portadas de medios de comunicación por su participación y victoria en el certamen de belleza. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Usuarios chancan a Luciana Fuster por acciones disforzadas

La modelo no solo ha ganado miles de seguidores a lo largo del mundo, sino también detractores. Recientemente se compartieron breves imágenes de la modelo aceptando un pequeño regalo de un fan en un aeropuerto. Ante ello, Luciana Fuster aceptó el presente y se mostró emocionada. No obstante, para algunos usuarios esta acción habría sido exagerada y solo porque había una cámara en frente grabando el instante.

Relación a distancia con Patricio Parodi

Luego del triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International 2023, la modelo deberá cumplir con sus actividades como ganadora. Por estos motivos, estará un tiempo alejada de nuestro país y, por ende, de Patricio Parodi. Ante ello, muchos señalan que este sería el fin de su relación, ya que la distancia es un obstáculo entre ambos actualmente. Incluso, Ducelia Echevarría mostró sus dudas al respecto.

«Patricio es un chico cariñoso, amoroso, le gusta compartir en familia, no sale a fiestas, es un buen chico. Pero una relación a distancia siempre es poco probable, yo lo he vivido y lastimosamente no funcionan», sostuvo la modelo, quien es una amiga cercana de Luciana Fuster. Aún así, solo el tiempo definirá si la relación entre Patricio Parodi y Luciana Fuster continuará.