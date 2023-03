«Todo salió de mi bolsillo», Deysi festejó a lo grande su cumpleaños

Compartir Facebook

La popular de ese Araujo festejó su cumpleaños a lo grande junto con sus amigos más cercanos.

La pelirroja invitó a personajes conocidos de Chollywood como Susy Díaz, Paloma de la Guaracha, La negra petróleo, entre otros y es que la vedette quiso votar la casa por la ventana junto con las amistades.

Además te hice recalcó que nadie le ha pagado su fiesta de cumpleaños y que cada cosa que se encontró en su fiesta salió de su propio bolsillo.

«No he tenido ni padrino ni sugar ni nada. No he invertido en orquesta, sino que me han regalado varias horas del show porque me tienen cariños y respeto. ‘El huaralino’ no me cobró nada porque trabajo ahí. En lo único que he gastado es en los bocaditos, torta y la comida. Lo poco que he gastado en mi cumpleaños salió de mi bolsillo», aseguró Deysi Araujo.

La exporrista afirmó que no estaba del todo muy bien anímicamente para festejar su cumpleaños sin embargo sus amigas más cercanas le aconsejaron que organice su fiesta en el cual asistieron alrededor de 200 personas quienes disfrutaron al lado de la pelirroja.

Además, Deysi confesó cuál fue su deseo de cumpleaños dejando más de uno boquiabierto pues actualmente la animadora se encuentra soltera.

«Encontrar a un hombre bueno, el compañero de mi vida. Pero, más que eso quisiera salud y que no me falte trabajo», manifestó.