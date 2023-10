¡Todo sea por papi Sonne! Yoshimar Yotún revela que la comunicación será clave con Oliver Sonne: “Con mis clases de verbo to be”

¡Qué el Duolingo sirva de algo! Oliver Sonne es la nueva sensación en la selección peruana. El lateral nacido en Dinamarca logró su nacionalización y desde ya ha quedado listo bajo las órdenes de Juan Reynoso. Una de las principales trabas será la comunicación, pero para ello Yoshimar Yotún tiene una estrategia: aplicar sus clases de verbo to be.

Yoshimar Yotún apoya a Oliver Sonne

Durante los últimos días, el nombre de Oliver Sonne se volvió tendencia en redes tras su nacionalización como peruano. El lateral queda listo de esa manera para ser parte de la convocatoria ante Chile y Argentina y ayer pisó suelo peruano por primera vez.

Su estadía en la selección peruana deberá ser provechosa para todos y para que se pueda cumplir el objetivo, nadie mejor que Yoshimar Yotún para darle una calurosa bienvenida. Si bien el idioma puede ser un obstáculo, “Yoshi” no se rinde y revela que aplicará sus clases de verbo to be.

“Lo recibiremos con los brazos abiertos como fue a Lapadula. Se va dificultar un poco porque no habla español, pero sacaré mis clases de verbo to be. Queremos que se sienta importante y que nunca crea que tomó una mala decisión”, declaró ante los medios de comunicación.

En una entrevista en Dinamarca, Oliver Sonne resaltó que vive un momento espectacular en su carrera como futbolista. Además, confesó sentirse muy alegre y nervioso por la nueva experiencia en la selección peruana.

“Espero encontrarme con mucha alegría y mucha gente feliz que tiene esperanzas y la esperanza de que yo pueda aportarles algo (…) Creo que va a ser muy emocionante, y creo que va a haber tanta energía por su parte que me sentiré completamente abrumado”, aseguró el defensor.

Bienvenida al estilo peruano

Una característica especial de los peruanos es la creatividad. Este es uno de los talentos que elogian en gran parte del mundo, por lo cual, una vez más, lo pusieron a prueba. Oliver Sonne fue el blanco del ingenio “perucho” y raíz de su nacionalización, empezó a recibir miles de mensajes de usuarios en redes.

La hinchada de la selección peruana se muestra entusiasmado con el nuevo elemento de la selección peruana y lo manifestaron en redes sociales. Muchos usuarios celebraron su próxima nacionalización y dejaron divertidos en redes sociales.

“Mano, cualquier cosa eres de Oxapampa”, “Cajamarca, Dinamarca.. es lo mismo, error de tipeo”, “por fin un jugador guapo en la selección peruana”, “que buen físico, de puro mote y emoliente”, “quien es ese hombre…”, “pasamos de Ricolas a Papi Sonne”, son los comentarios de los usuarios en redes.