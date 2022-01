«Todo solo es un chisme», dijo Jamila Dahabreh sobre presunto ampay con Jefferson y Paolo

Compartir Facebook

La rubia modelo rompió su silencio tras la polémica sobre el supuesto ampay que protagonizó junto a su amiga Valery, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, pues la influencer desmintió dichas versiones y se defendió.

La influencer manifestó muy incómoda, que son especulaciones que no tienen fundamento.

“Solo es un chisme, quieren armar todo un show conmigo. La verdad me tiene sin cuidado lo que digan, tampoco es la primera vez, espero sea la última que hablen sin certificar algo”, aseveró la también empresaria.

Por su parte se sabría que Jamila estaría saliendo con un nuevo pretendiente pues tras los rumores de un romance con el alcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra el cual no prosperó la rubia ya le habría echado el ojo a otro misteriosos galán.

“De mi vida privada ya no deseo hablar, ahora la cuido mucho para que nada de lo que haga, se vaya al tacho. Soy una mujer soltera y por qué no empezar algo, no le hago daño a nadie”, expresó. Jamila con cierta picardía expresó: “Ya lo dije, este año me tocaba, deseo alguien a mi lado por mucho tiempo”, dijo la influencer.

Además la modelo se mantiene firme con su negocio de venta de ropa y hace oídos sordos a todas las críticas negativas pues prefiere enfocarse en sus proyectos.

“Descender a su nivel, es caer en el fango”, le dice Magaly a Jamila Dahabreh

La conductora se fue con todo en contra de Jamila Dahabreh pues recientemente la modelo representó al Perú en la Expo Feria Dubái por lo que fue duramente criticada.

Recientemente la modelo acusó a la ‘Urraca’ de solo dedicarse a destruir a las personas con sus ácidos comentarios siendo ella una de sus ‘presas’ por lo que la conductora no pasó por alto el tema y habló en su programa.

“Se ha sentido ofendida por nuestras palabras dice… Nosotros no hemos dicho nada, fueron los mismos de PromPerú. Decir la verdad, no es hacer daño. Ella no es un diseñadora conocida, yo sabía que tenía una tienda, y eso no te hace una creativa”, comenzó diciendo la presentadora.

Cabe recalcar que todo esto se dio a raíz de que la conductora llamó ‘improvisada’ a Jamila tras haber asistido al evento en Dubái pues considera que no tuvo mucho merito para representar al Perú.