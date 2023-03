«Todo tiene su proceso», Gino Pesaressi presume relación con su expareja

Compartir Facebook

El ex conductor de televisión Gino Pesaressi demostró otra vez de sus redes sociales que tiene una muy buena relación con Mariana Vértiz madre de su hija.

Como se sabe ambos compartieron una relación y producto de su romance nació la pequeña Gía sin embargo, ambos decidieron separarse y llevar una vida exclusivamente de padres.

A pesar de ya no compartir una vida sentimental juntos y no ha expresado su agradecimiento hacia Mariana por construir juntos una familia a pesar de no ser pareja.

Es así que uno de los usuarios felicitaron a la pareja de padres por llevar una buena relación por el bien de su hija.

«Qué bueno que se lleven bien como papitos por el bienestar de su nena son el ejemplo para muchos incluyéndome», dijo el usuario llamada Carmen.

«Gracias Carmen hablando actualmente ya con algo más de madurez trabajando con paciencia y sobre todo poniendo como prioridad el desarrollo integral de nuestra pequeña esto es más sencillo, pero todo es un proceso tiempo el tiempo», dijo inicialmente Gino.

Además, recalcó que habrá temas personales que puedan interferir su relación, pero con bastante comunicación y comprensión podrán asumir su rol de padres de manera que su pequeña hija se desarrolla en un ambiente sano.

«Recordar o seguir sacando cosas de un pasado que no acabó muy bien no ayuda ni hace más que despertar viejas cicatrices y generar nuevas heridas las que lamentablemente también podrían repercutir en nuestros niños», finalizó Pesaressi.

Es así que tanto Gino como Mariana demuestran una vez más que no se tiene que ser pareja sentimental para poder llevar una vida tranquila de padres priorizando la salud emocional de su pequeña hija.