Tomás Angulo hunde a Tilsa tras pedida de mano: “Con Vargas sí la vi enamorada”

En la última de edición de ‘Magaly TV La Firme’, la popular ‘Urraca’ invitó a Tomás Angulo para comentar sobre la pedida de mano que se hizo Jackson Mora a Tilsa Lozano y no dudó en lanzarle un dardo, que según explicó, es lo que él ve como psicólogo.

Recordemos que anoche, la ex miss colita no pudo con la emoción y decidió compartir con todos sus seguidores la grata noticia que su pareja, el luchador Jackson Mora le dio el anillo que tanto esperaba. “Estoy sudando”, dijo en reiteradas ocasiones mientras dejaba lo feliz que estaba.

En esa línea, el Dr. Ángulo observó y analizó la pedida de mano. “El romanticismo se agostó al minuto 5 de darle el anillo” y acotó que eso pasa cuando la relación es aburrida, la pareja buscar estar acompañada: “cuando ya no hay temas de conversación entre la pareja, entonces qué haces, siempre estás acompañada”.

“No veo esa belleza del romance, es más cuando lo mira a él. No lo mira mucho, no se ve esa conexión de enamorada”, dijo el psicoterapeuta Tomás Angulo. Además, Tomás apoyó a Magaly Medina: “cuando tú quieres estar con más gente es porque no hay tema de conversación”.

Magaly Medina se burla de pedida de mano de Tilsa Lozano: “Te dan el anillo para ganar tiempo”

Magaly Medina no suelta a su íntima ‘Tili’, la ‘urraca’ calificó la pedida de mano de la ex ‘vengadora’ como un milagro que le concedió el ‘Señor de los Milagros’. “Hay milagros en octubre como para las creyentes de Tilsa Lozano. Porque luego de suplicarle, darle indirectas, directas, Jackson Mira la llevó a un restaurante y le dio el anillo”, comentó la ‘urraca’.

Fiel a su estilo la ‘urraca’ de burló a más no poder de Tilsa Lozano por querer mostrar como sea su anillo para que el mundo se entere que está comprometida. “Tilsa ha lagrimeado, porque le han dado el anillo. Ponlo un poquito más cerca para verlo mejor y aquilatarlo porque no creo que haya sido uno así nomás.”, dijo la ‘urraca’.

Y no dudó en arremeter contra Jackson Mora, pues dijo que pudo haberle hecho una mejor sorpresa a su amada ‘Tili’. La ‘urraca’ dice que es muy probable que no le alcanzó el dinero para llevarla de viaje y hacerle la pedida en otro lado. “Hubiera sido mejor si la llevabas a un viajecito, pero parece que no le alcanzaba el dinero”, comentó.

