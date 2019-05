‘Tomate’ Barraza asado con La India por criticas a Yahaira Plasencia

Luego que La India calificara de “vedette” a Yahaira Plasencia y dijera que en la salsa no se vende sexo, Carlos ‘Tomate’ Barraza despotricó contra la puertorriqueña y calificó de excesiva su crítica a la ‘Reina del totó’.

“No hay que arañarse por algo que viene de Cuba, tú ves a las bailarinas o cantantes cubanas, es casi exacto como lo que hace Yahaira. Si a mí me llaman vedette no me sentiría afectado porque vedette es una persona bastante preparada”, comentó aunque se mostró en contra de que la haya calificada que se viste como una “chica de barra”.

“Creo que se excedió. No estoy de acuerdo con la señora que se merece todo mi respeto y es una figura mundial, a las finales La India es La India y lo seguirá siendo. Acá se está haciendo campo las nuevas cantantes. Es que uno baila la salsa como uno quiere, creo que es parte de la evolución musical”.