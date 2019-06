Tommy Portugal lanza video clip de “Tú no cambiarás”

Más recargado que nunca, así se encuentra el cantante Tommy Portugal, quien lanzó una nueva versión del tema “Tú no cambiarás”, el mismo que se hizo popular en su voz cuando integraba la agrupación musical “Tornado” y marcó toda una generación amante de la tecnocumbia.

Ahora, con más madurez musical, Tommy presenta ese mismo tema, pero en el género de cumbia, en el cual se han incluido nuevos sonidos para darle un tono más moderno y satisfacer a sus seguidores que se la pedían continuamente. Además, la canción está respaldado visualmente por un video clip.

“Estoy muy contento de presentar una nueva versión del tema ‘Tú no cambiarás’, el mismo que marcó mi vida y el de miles de personas. Hace mucho que las fans me lo pedían, pero recién pudo concretarlo. La música me ha dado madurez para trabajar y poco a poco ir cumpliendo mis sueños.”, declaró Tommy Portugal, quien aprovechando el lanzamiento del video clip pudo reencontrarse con sus ex compañeros de Tornado: Beto Jiménez, Rodolfo Martínez y Eddie Miyashiro.

En tanto, la carrera de Tommy Portugal ya traspasa las fronteras. Hace poco estuvo en Ecuador protagonizando un comercial para una reconocida marca de productos de aseo personal, el mismo que será lanzado en simultáneo en Colombia y Centroamérica. “Me va bien con mi nuevo proyecto de solista, pensé que iba ser más difícil, gracias a Dios las puertas se me están abriendo. Viajé a Guayaquil (Ecuador) el fin de semana para grabar un comercial, el mismo que se difundirá en Ecuador, Colombia y todo Centro América, estoy feliz por esta posibilidad que también me abre nuevas puertas en mi carrera como solista. A eso se suma el lanzamiento de mi tema ‘Ahora’”, indicó.