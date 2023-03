Compartir Facebook

¡Vuela alto, “Tongo”! José Abelardo Gutiérrez, “Tongo”, falleció la noche del viernes producto de una insuficiencia renal. El cantante de 65 años padecía de este mal terminal, el cual le diagnosticaron hace unos años. Por tal motivo, estuvo internado desde el pasado diciembre, pero, lamentablemente, no pudo vencer a la enfermedad que lo aquejaba.

Desde el 2020, el popular “Tongo” ingresaba en reiteradas ocasiones al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). ¿El motivo? El cantante acudía para realizarse los chequeos de rutina sobre la insuficiencia renal.

Pero, no solo padecía de insuficiencia renal. Tongo también padecía de diabetes avanzada, la cual le generaba múltiples complicaciones con su enfermedad.

Por ello, mediante un video grabado en sus redes sociales, Tongo pidió la ayuda de todos sus seguidores. El carismático cantante expresó su agradecimiento con todo su público y pidió que “no me dejen morir”.

“Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (…) Le pido de todo corazón que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir”, dijo.

La salud de Tongo se complicó en diciembre del año pasado. A finales de ese mes, su esposa, Gladys Lupinta, informó a todos los seguidores del cantante que su estado de salud era crítico y pidió mucha oración para su recuperación.

“Lo que más deseo es que se mejore. Sé que, por su diabetes, la presión, la insuficiencia renal que tiene y el problema de fondo por el que lo operaron, su salud puede complicarse más, pero vamos a orar mucho”, señaló la esposa de Tongo.

Mira aquí:

Tongo cantándole "La Pituca" a Neymar en el Sudamericano sub 20 del 2011.



No estoy llorando, tú estás llorando. pic.twitter.com/5gT2Qljlj3 — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) March 11, 2023

A lo largo de su carrera artística, Tongo se caracterizó por su carisma y buen humor. El cantante peruano fue el intérprete de la icónica canción “La Pituca”, así como de “Baby” de Justin Bieber o “Leti it be”.

Sin lugar a duda, Tongo dejará un gran vacío en el corazón de todos los peruanos y su música ahora sonará más fuerte que nunca. ¡Hasta pronto Tongo, vuela alto!