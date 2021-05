Tongo ‘justifica’ sus privaditos: “Si me contagio, Diosito es el que me cuida”

Compartir Facebook

El popular cantante peruano Tongo ha sido duramente criticado por realizar fiestas privadas, donde aglomera a decenas de personas, pese a la prohibición del gobierno a fin de contener los contagios por el virus.

Tongo aseguró que realiza los famosos ‘privaditos’ por necesidad, pues atraviesa un complicado momento de salud y tiene que costear sus tratamientos.

En una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, el famoso personaje de youtube se quebró por las recientes críticas de la ‘Urraca’ y aseveró. “¿Tú sabes qué es que te digan que tu enfermedad está en la última etapa?”

Recordemos que Tongo pertenece al grupo de población vulnerable, pero al parecer no tiene miedo de contraer el virus: “Si me contagio, Diosito es el que me cuida”.

Tongo se vacuna y le dedica canción a enfermera: “Tengo una pituca que me hinca mucho”

“Le tongue” compartió un video en tik tok el preciso momento que fue vacunado y en agradecimiento le cantó una canción a la enfermera.

Tras varios meses de espera, Tongo recibió la vacuna contra el virus. Y compartió este momento en su cuenta de tik tok para todos sus fans.

“El Ministerio de Salud cumple con Tongo “Le Tongué” y me va a vacunar contra el covid 19… Tengo una pituca que me hinca mucho… ¡Ayyyy!”

Pese a que tiene 63 años, el cantante pudo recibir la vacuna pues en este momento se está aplicando a personas que tengan enfermedades comorbilidades y él padece de insuficiencia renal y diabetes.

Tongo se suma a la lista de artistas mayores como “Rulito” Pinasco, Adolfo Chuiman, Yola Polastri, entre otros, que han logrado ser vacunados contra el virus.

