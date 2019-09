El popular artista Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo se encuentra grave de salud. El intérprete de ‘La pituca’ está con insuficiencia renal terminal, es decir, su riñón ya no funciona y necesita ser dializado con urgencia. A través de su cuenta de Facebook, el humorista comunicó a sus seguidores que iba a hacer un alto a sus actividades por temas de salud. “Hacemos un paréntesis queridos amigos, por enfermedad”, escribió, recibiendo el apoyo de sus fans.

Pide ayuda

Por otro lado, el programa ‘Médicos en acción’, del doctor Armando Massé, se comunicó en exclusiva con el músico, quien se encuentra internado en una clínica local. El cantante tropical pidió a todos sus fans que lo apoyen en esta lucha e incluso, manifestó, entre lágrimas, que no lo dejen morir.

“Ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, de mi voz para ustedes. Ahora yo quiero que me ayuden, por favor. De todo corazón lo pido. No me dejen morir. Por favor, ayúdenme”, declaró el humorista peruano a través de un enlace telefónico con Radio Exitosa.

Se manifiesta

Asimismo, el doctor Armando Massé, a través de su programa, hizo un llamado a todos los peruanos a que ayuden al cantante tropical, ya que necesita 3 diálisis. Además, el médico dijo que si no se procedía con urgencia a dializarlo puede ocurrir “lo peor”. “Un paciente con insuficiencia renal terminal no orina y no elimina potasio. Si el potasio se eleva en la sangre puede producir un infarto cardiaco”, señaló.