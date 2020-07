Compartir Facebook

Tras anunciar que se va a divorciar de su esposa Johana Rodríguez Bazán y acusarla de infiel, ahora Toño Centella afirmó que su expareja se fue con el músico de Zaperoko, llamado Marvín. Además, contó que su ex se llevó alguna de sus cosas y se las dio al joven, quien tiene 17 años.

“Esa cadena y ese reloj ahora lo tiene él y eso me indigna. Por qué ha sido mala en regalar mis cosas, mi reloj. Se me perdieron de la nada y ella se lo ha dado a él”, dijo cumbiambero en ‘Magaly TV: La firme’.

El cantante reveló que los cumpleaños de aún esposa solia llevar orquesta para agasajarla y fue ahí donde ella conoció al integrante de Zaperoko.

“En mi casa, donde celebrábamos los cumpleaños de Johana y ella me pedía orquestas. Yo de amor le complacía. Le traía a Cartagena, Michell Robles, N’Samble y también me pedía a Zaperoko. Pienso que aquí se conocieron. A ese muchacho le he mostrado mi casa. Me decía: ‘tío, cómo estás’. Me pidió prestado 500 soles y nunca me devolverá”, aseveró.

“LA AMABA DEMASIADO”

Asimismo, contó que también se le ha perdido dinero y otras cosas de valor, por eso sospecha que su esposa sustrajo algunos de sus bienes y plata para dársela a su nueva conquista.

“Yo la amaba demasiado, creo que no merezco esto. El día que casé con ella juré fidelidad, amor y eso lo hice siempre”, aseguró.

“EL VIRUS LA CAMBIÓ”

Ayer el músico culpó al coronavirus de los cambios que tuvo su ex, pues dice que antes de la pandemia su esposa era amorosa.

“Ella era muy cariñosa, el virus le cambió, le cambió emocionalmente (…) Me dijo que quería tener su espacio y cuando estaba en mi cama, me dejó”, sentenció.

