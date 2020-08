Compartir Facebook

El cantante Antonio Domínguez, mejor conocido como Toño Centella, se encuentra indignado al saber que en las redes sociales se viene difundiendo una noticia donde indican que ha fallecido de coronavirus.

“En las redes sociales está circulando algo que sinceramente no me gusta. Son gente inescrupulosa que están circulando que yo he fallecido, de que he muerto, no entiendo por qué, a qué se debe todo esto. Yo estoy bien”, indicó el músico en el programa ‘En Exclusiva’.

Centella aseguró que se viene tratando con cuatro médicos y viene evolucionando favorablemente. Además, mencionó que le faltan pocos días para curarse completamente del coronavirus.

“Yo me encuentro enfermo con el COVID como les dije, pero ya me faltan cuatro o cinco días para mi recuperación total. Estoy evolucionando muy bien, estoy con cuatro médicos de cabecera que están controlándome todo, mi presión, mi glucosa”, sentenció.

PIDE APOYO A FANS

Asimismo, en su cuenta de Facebook le músico pidió a sus seguidores denunciar en las redes sociales al señor Abel Quispe, pues aseguró que es el responsable de viralizar la noticia sobre su supuesta muerte.

“Estas cosas dañan y afectan mi imagen, bueno centelleros aquí les mando un video donde yo me encuentro bien de salud muchas gracias y bendiciones. Gracias a todos los que me llaman e inscriben por su preocupación. ¡Qué Dios los bendiga!”, escribió.

HINCHAS LO RESPALDAN

Los fans del cantante esperan que se recupere pronto y le pidieron que no haga caso a las personas que lo quieren dañar, pues tiene que cuidar su salud.

“Bien Toño, siempre positivo no hagas caso a gente mal intencionada que Dios te cubra con su sangre bendita”, “Para adelante, Toño. Que nada ni nadie te detenga, esa es la actitud. Qué bueno saber que estas mejor de salud y anímicamente”, se puede leer en algunos comentarios.

