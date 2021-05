Toño Centella hace mea culpa: “Estoy recuperando el amor de mi esposa”

Compartir Facebook

Realmente enamorado. El cantante de ‘chicha’ no deja de sorprender a sus seguidores tras confesar recientemente que se reconcilió con su esposa pero aún se esfuerza por recuperar la confianza en su relación.

“Recién estoy recuperando el amor de mi esposa, sé que cometí muchos errores y no los pienso volver a cometer. Divulgué mi vida privada por cólera pero no pienso volver a cometer. Divulgué mi vida privad por cólera pero no pienso volver a hacerlo. De los errores se aprende”, dijo en conversación con un diario local.

Centella también comentó que los 13 años de relación con su esposa no son en vano, y de la noche a la mañana es imposible que se vaya el amor, por ello luchan juntos para sacar adelante su relación.

“Estamos en una etapa de reconciliación muy bonita, estamos nuevamente, no nos ocultamos y por algo no han pasado más de 13 años que estoy con Johana. Estamos juntos desde que cumplió los 18 años, todos cometemos errores”, agregó.

“Me he mantenido en silencio (sobre su reconciliación) y me mantendré así porque todavía hay gente que habla, que me dicen cosas”, concluyó.

Toño Centella grita que quiere reconciliarse con Magaly: «La quiero»

En un nuevo privadito, Toño Centella fue nuevamente expuesto junto a su esposa Johanna y no desaprovechó la oportunidad para pedirle a Magaly que se reconcilien porque, según él, ‘la quiere mucho’.

«Mi amor», se escucha gritar a Johanna mientras escucha cantar a Toño Centella en un nuevo ‘show covid’, por lo que él terminó respondiendo: «Te amo, Johanna».

Asimismo, se ve en las imágenes como es que Toño también se quiso reconciliar con la ‘Urraca’, pues reiteradas veces dijo «Te quiero Magaly».

En su programa, Magaly Medina no dejó pasar esta oportunidad y mencionó: «Estaban celebrando ya no se ocultaron, ya no fueron clandestinos. Ya no nos insultaron y eso está bien. Se mostraron felices y diciendo a todos que como pareja se han reconciliando».

